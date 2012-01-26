Мавроди предлагают «делать ноги из Украины»

«Интернет партия Украины», как и обещала, будет уничтожать все средства связи, используемые Сергеем МАВРОДИ и его сектой для оболванивания граждан».

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Интернет партии Украины, переданном УНИАН.

При этом лидер Интернет партии Украины Дмитрий ГОЛУБОВ заявил: «Я уже предупредил С.МАВРОДИ, что ему пора делать ноги из Украины, иначе «МММ-2011» у него просто не получится. Пока он не вернёт деньги украинцам и не прекратит принимать от них вклады – его сайты, телефоны, электронные ящики будут уничтожаться».

По словам Д.ГОЛУБОВА, С.МАВРОДИ, «конечно, очень красиво делает пирамиду руками над головой, но её здесь не будет». При этом лидер Интернет партии Украины советует всем гражданам: «Забирайте деньги, пока ещё не поздно, очень скоро вы уже не сможете этого сделать. Новый год начался для «МММ-2011» плохо, закончится куда хуже».

Кроме того, пресс-служба Интернет партии Украины приводит слова народного депутата Украины от Партии регионов Андрея ПИНЧУКА, который удивлён тем, что «мошенник, который хочет обокрасть наших граждан, обращается к украинской власти». По словам А.ПИНЧУКА, «Департамент защиты прав потребителей Эстонии ещё 8 ноября 2011 года запретил создание в стране финансовой пирамиды, в Латвии бюро по борьбе с экономическими преступлениями начало проверку деятельности компании, я сделаю всё, чтобы в Украине эта компания прекратила своё существование».

Как сообщал УНИАН, 19 января с. г. Д.ГОЛУБОВ заявил, что добился закрытия сайта создателя финансовой пирамиды «МММ-2011» С.МАВРОДИ. Компания Nicline, зарегистрировавшая домен sergey-mavrodi.com, заблокировала доступ к домену в связи с массовыми рассылками гражданам США, Бельгии, Великобритании рекламных писем с призывами вкладывать деньги в «МММ-2011».

После этого основатель финансовой пирамиды «МММ-2011» С.МАВРОДИ обратился к украинскому политическому истеблишменту с открытым письмом, в котором выразил своё возмущение блокированием работы его сайта и тем, что с ним борются «радикально и решительно» представители самой власти.

С.МАВРОДИ обвинил в блокировании своего сайта председателя Интернет партии Украины Д.ГОЛУБОВА, потребовав от украинских властей разъяснить, как может в цивилизованном и правовом государстве «преступник цинично и нагло похваляться совершённым им преступлением?».

«Именно это и происходит сейчас на глазах у всех. Д.ГОЛУБОВ фактически открыто совершенно признаёт, что это именно он занимался массовой рассылкой спама от моего имени, из-за которого и был в конечном итоге закрыт мой сайт. Куражится и раздаёт с удовольствием интервью направо и налево. Хвастается, что и дальше будет заниматься тем же самым. Попирать закон», – возмущён С.МАВРОДИ.

«Более того, Д.ГОЛУБОВА даже поддерживают некоторые депутаты! Что, казалось бы, совсем уж немыслимо! Запредельно!!! Ведь это люди, которые сами законы и пишут! И если уж они их не уважают, то чего ж тогда ждать от обычных, рядовых граждан? Какой пример они им подают? Такие, с позволения сказать, народные избранники?», – продолжает в письме основатель финансовой пирамиды.

«И тем не менее. Сие имеет место быть. К примеру, глава молодёжного крыла Партии регионов, народный депутат Андрей ПИНЧУК геройски заявил на днях, что «с финансовыми террористами нужно действовать радикально и решительно». Это как? «Радикально и решительно»? Спам рассылать от их имени? Или ещё как-то? В подъездах, может, их подкарауливать? Чего уж там церемониться-то? С террористами с этими? Финансовыми? И что вообще, кстати, такое «финансовый террорист»? Есть такое понятие в украинском законе?», – задает вопрос С.МАВРОДИ.

Напомним, в результате деятельности С.МАВРОДИ и его финансовой пирамиды «МММ» в 90-х годах XX века пострадало, по разным оценкам, 10–15 млн. человек. 52 человека покончили жизнь самоубийством. Самого С.МАВРОДИ осудили, за решёткой он провёл 4,5 года.