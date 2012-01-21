Как Донецк отметит День Соборности

В Донецке 22 января различные политические силы проведут торжества, посвященные празднованию Дня Соборности и Дня Свободы Украины, а также годовщине Переяславской рады (Переяславская рада 1654 г. - собрание представителей украинского народа, принявшее решение о «воссоединении Украины с Россией»).

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Донецкого городского совета.

В сообщении отмечается, что в результате обсуждения, состоявшегося в Донецком городском совете с представителями общественных организаций и партий, которые подали заявки на проведение мероприятий 22 января в Донецке, были решены все организационные вопросы.

По словам начальника управления по связям с общественностью горсовета Максима РОВИНСКОГО, в результате консультаций были достигнуты договоренности развести по времени и месту проведение мероприятий партии «Русский блок», Коммунистической партии, и общественной организации «Просвита».

Было решено, что Донецкое городское отделение партии «Русский блок» соберется в 10.30 возле памятника Царь-пушка и в 10.45 перейдет по тротуару к памятнику А.С. Пушкину, где проведет собрание, посвященное годовщине Переяславской рады 1654 года. Затем от памятника Пушкину стартует автопробег к памятнику Богдану Хмельницкому в Пролетарском районе, где состоится возложение цветов.

А Донецкий городской комитет Коммунистической партии Украины проведет митинг в 9.00 на центральной площади им. Ленина с целью недопущения марша националистических сил по улицам г. Донецка.

В свою очередь, Донецкая облорганизация Всеукраинское общество «Просвита» им. Т.Г. Шевченко проведет торжественное мероприятие с 12.00 до 13.30 возле памятника Т.Г. Шевченко в рамках празднования Дня Соборности Украины и Дня Свободы Украины.