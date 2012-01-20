Глава молодежной организации обвинил милиционеров в похищении и пытках

Сегодня около 16.00 в Луганске был избит правозащитник, глава молодежной организации «ФЕРУМ», заместитель председателя общественной организации «Институт Адвокаси», журналист интернет-издания molod-news.com.ua Иван ЖЕВЕДЬ.

Об этом УНИАН сообщила пресс-секретарь «ФЕРУМа» Анна КИРСАНОВА.

Как рассказал сам И.ЖЕВЕДЬ, он вышел из дома, чтобы сходить в аптеку. А, выйдя из аптеки, увидел двух сотрудников правоохранительных органов, которые потребовали от него представить документы и, угрожая расправой без каких либо объяснений, потребовали, чтобы он сел в машину и проехал с ними в Жовтневый райотдел милиции. Однако в милицию его не отвезли, а повезли на окраину города – район клуба «Колизей» и рынка «Околица».

Там, по словам И.ЖЕВЕДЯ, милиционеры сказали ему, что он подозревается в каком-то уголовном деле, и начали расспрашивать о последних акциях, проведенных активистом в рамках общественной деятельности. При этом ему угрожали расправой. Не успев ответить, И.ЖЕВЕДЬ получил два удара в печень, один – по лицу и упал. После этого правоохранители выстрелили в И.ЖЕВЕДЯ (как считает потерпевший, скорее всего, с целью оказания на него морального давления и запугивания), пуля пролетела в нескольких см. от его ноги, слегка задев одежду.

Милиционеры отобрали у активиста телефон, просмотрели в нем список контактов, бросили телефон на землю и уехали, оставив И.ЖЕВЕДЯ на окраине города.

Потерпевший сразу позвонил начальнику отдела связей с общественностью ГУ МВД Украины в Луганской области Татьяне ПОГУКАЙ и рассказал об инциденте.

В комментарии УНИАН Т.ПОГУКАЙ подтвердила слова И.ЖЕВЕДЯ о случившемся и сообщила, что на место происшествия сразу же была послана милицейская машина, главу «ФЕРУМа» привезли в Жовтневый РОВД, где он написал заявление о случившемся.

Также, по ее словам, пострадавший находится в шоковом состоянии, он долго описывал внешний вид двоих неизвестных, назвал фамилию одного из якобы милиционеров (сотрудник с такой фамилией действительно есть в милиции), но в процессе опознания заявил, что это не тот сотрудник, и что номер машины он не запомнил.

Кроме того, Т.ПОГУКАЙ добавила, что следственная группа занимается поиском гильзы на месте происшествия.

Около 20.00 А.КИРСАНОВА сообщила корреспонденту УНИАН о том, что И.ЖЕВЕДЬ вышел из РОВД и они направляются к судмедэксперту для снятия побоев, а завтра подадут заявление в прокуратуру.