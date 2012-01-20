В центре Днепропетровска похитили уличные светильники

В центре Днепропетровска неизвестные похитили 43 светильника стоимостью 150 тыс. грн.

Об этом сообщил УНИАН заместитель начальника Управления внутренних дел Днепропетровска Владимир СИДЛЕЦКИЙ, По его словам, пропажу светильников, вмонтированных в землю для декоративной подсветки деревьев, обнаружили работники коммунального предприятия “Горсвет”.

По информации «Горсвета», светильники были изготовлены из сверхпрочного стекла толщиной 19 мм, которое используется при изготовление иллюминаторов подводных лодок.

В.СИДЛЕЦКИЙ отметил, что по факту хищения светильников городское управление милиции возбудило уголовное дело по ст. 185 ч. 3 Уголовного кодекса Украины. Санкция этой статьи предусматривает лишение свободы на срок от 3 до 6 лет.

Дело расследует оперативно-следственная группа Бабушкинского райотдела милиции и управления уголовного розыска Днепропетровска.