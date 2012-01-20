Азаров рассчитывает с помощью США увеличить добычу газа

Украина и Соединенные Штаты Америки заинтересованы развивать сотрудничество в энергетической сфере, в частности в сфере газодобычи и ядерной энергетики.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе правительства, об этом шла речь на встрече премьер-министра Украины Николая АЗАРОВА со специальным посланником Государственного секретаря США по вопросам энергетических вопросов в Евразии Ричардом МОРНИНГСТАРОМ.

Во время встречи стороны отметили, что обе страны имеют большой потенциал развивать сотрудничество во многих направлениях. Н.АЗАРОВ отметил, что Украина намерена значительно увеличить объемы газа собственной добычи. «Мы были бы благодарны, что американские инвесторы будут сотрудничать с нами в разработке и освоении месторождений», - отметил он.

«Мы высоко ценим наше сотрудничество, особенно в сфере энергетики», - отметил глава украинского правительства.

При этом он назвал перспективным развитие сотрудничества между Украиной и США в сфере ядерной энергетики. Премьер-министр поблагодарил Правительство США за взнос в сумме 123 млн. долларов на чернобыльские проекты, в частности, для превращения объекта "Укрытие" в экологически безопасную систему.

В свою очередь Р.МОРНИНГСТАР подчеркнул, что США всегда уделяют особое внимание Украине и готовы сотрудничать во многих направлениях. «Мы считаем Украину важной страной-партнером», - подчеркнул Р.МОРНИНГСТАР.