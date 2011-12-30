Два заболевания корью зафиксированы в Черкассах
02:37, 30 декабря 2011Общество
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Больнрй привез инфекцию из Львовской области
В Черкассах зарегистрировано два лабораторно подтвержденных случая заболевания корью.
Один из больных привез инфекцию из Львовской области, сообщили УНИАН в пресс-службе Черкасской облгосадминистрации.
Кроме того, зарегистрировано три случая подозрения на корь у двух взрослых и ребенка - материал от больных находится на исследовании в вирусологических референт-лабораториях.
По данным ОГА, в Черкасской области последний подъем заболеваемости корью был зарегистрирован в 2006 году, тогда переболели 1137 человек, показатель заболеваемости увеличился почти в 12 раз.
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