Житель Херсона «взял в плен» слесаря

В Херсоне пьяный местный житель «взял в плен» работника ПАО «Херсонгаз».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ПАО «Херсонгаз», 19 декабря около 11.00 слесарь службы эксплуатации внутридомового газового оборудования “Херсонгаза” по заявке абонента прибыл для распломбирования газового прибора. Перед проведением работ, изучая техническую документацию, он установил, что документы оформлены ненадлежащим образом - отсутствует согласование проекта на газоснабжение ПАО “Херсонгаз”.

Потребитель, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, для решения проблемы с распломбированием “взял в плен” работника «Херсонгаза» и пригрозил не выпускать из дома, пока газоснабжение не будет восстановлено.

Благодаря совместным действиям руководства «Херсонгаза» и милиции слесарь был освобожден.

Милиция рассматривает вопрос привлечения злоумышленника к ответственности.