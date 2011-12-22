Эксперт: цена газа для Украины может вырасти до 456 долл.

Цена природного газа, поставляемого в Украину российским ОАО «Газпром», в I квартале 2012 года может вырасти до 456 долл. за тыс. куб. м.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал независимый эксперт по энергетике, бывший руководитель пресс-службы «Нафтогаза Украины» Валентин ЗЕМЛЯНСКИЙ вчера на пресс-конференции в Киеве.

«456 долларов на первый квартал – это будет тяжелейшее время», – сказал он.

При этом эксперт добавил, что среднегодовая цена на поставляемый в 2012 году в Украину газ составит около 419 долл. тыс. куб. м.

Напомним, согласно подписанным в январе 2009 года российско-украинским газовым контрактам на период до 2020 года, цена импорта российского газа рассчитывается по формуле, учитывающей изменение цен на мазут и газойль, и устанавливается поквартально.

Цена импортного природного газа для Украины в І квартале 2011 года составляла около 264 долл. за тыс. куб. м, во ІІ – 295,6 долл. за тыс. куб. м, в ІІІ – 354 долл. за тыс. куб. м, в IV – около 400 долл. за тыс. куб. м.

Справка УНИАН. ОАО «Газпром» и НАК «Нафтогаз Украины» 19 января 2009 года подписали два контракта: купли-продажи на период с 2009 по 2019 год; об объемах и условиях транзита природного газа через территорию Украины на период с 2009 по 2019 год.