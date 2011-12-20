В КГГА уверяют, что столица готова к снегопадам

В Киевской горгосадминистрации заверяют, что столица готова к снегопадам.

Как сообщает пресс-служба КГГА, снегоуборочная техника круглосуточно дежурит во всех районах Киева.

Для уборки проезжих частей подготовлено около 300 единиц техники: 104 солеразбрасывателя, 98 снегоуборочных машин, 32 погрузчика посыпочных материалов и 50 тракторов со щетками для уборки снега.

Дорожными службами города заготовлено около 45 тыс. тонн посыпочных материалов, в частности, 32 тыс. тонн технической соли (натрий-хлор), 2 тыс. тонн фрикционных материалов и 11 тыс. тонн песчано-соляной смеси, которую используют для посыпки подъемов и спусков.

Для надлежащего содержания и эксплуатации придомовых территорий жилых домов и межквартальных проездов в зимний период снегоуборочную технику и посыпочные материалы подготовили и районы города.

В частности, количество заготовленной песчано-соляной смеси в Голосеевском районе составляет 654 тонны, в Дарницком – 198 тонн, в Деснянском – 262 тонны, в Днепровском – 533 тонны, в Оболонском – 220 тонн, в Печерском районе – 437 тонн, в Подольском – 250 тонн, в Святошинском – 185 тонн, в Соломенском – 480 тонн и 407 тонн - в Шевченковском районе.

Наводить порядок на придомовых территориях будут 342 единицы специальной техники. Среди них: 116 – малая механизация, 203 – трактора для уборки снега и 23 – трактора FOTON-FT-454, приобретенные в 2011 году.

Как информируют в КГГА, с 15 октября введено постоянное дежурство коммунальных бригад в каждом районе Киева. Они приступят к работе, как только столбик термометра опустится ниже нуля. Дважды в день управление жилищного хозяйства получает свежие прогнозы погоды от киевского Гидрометцентра, и готово оперативно отреагировать даже на внезапное снижение температуры.

Ввиду ухудшения погодных условий, столичная власть просит киевлян быть внимательными и осторожными, особенно на дорогах города.