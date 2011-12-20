Янукович: Украина продолжит модернизацию ГТС при поддержке Евросоюза

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявляет, что Украина продолжает модернизировать свою ГТС при поддержке Европейского Союза.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сказал, выступая на пленарном заседании саммита Украина-ЕС.

Президент назвал очень важным сотрудничество между Украиной и ЕС по укреплению энергетической безопасности.

«Мы продолжаем модернизацию украинской ГТС при поддержке ЕС и европейских финансовых институтов», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Европейский Союз готов помочь в этом Украине. Об этом сказал глава Европейской комиссии Жозе Мануэль БАРРОЗУ на совместной пресс-конференции с Президентом Украины Виктором ЯНУКОВИЧЕМ и председателем Европейского Совета Германом Ван РОМПЕЕМ.

«Мы готовы помочь Украине в модернизации ГТС, и ожидаем, что правила, по которым работает Украина, отвечают правилам энергетического содружества», - сказал Ж.БАРРОЗУ.

По его словам, Европейский Союз работает вместе с Украиной с международными финансовыми организациями, с тем, чтобы добиться конкретного прогресса в деле модернизации украинской ГТС.

Глава Европейской комиссии надеется, что газовые переговоры между Украиной и Россией не отразятся на поставках газа в Европу, поскольку "это может негативно повлиять на имидж, как Украины, так и России".

Он выразил благодарность Президенту Украины Виктору ЯНУКОВИЧУ за то, что Украина гарантировала со своей стороны бесперебойность поставок газа и отметил необходимость активизации работы по участию Евросоюза в модернизации украинской газотранспортной системы.

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Как ранее сообщалось, оппозиция считает, что намерение властей сдать «в российские руки» украинскую ГТС несет угрозу национальной безопасности Украины. Об этом вчера во время согласительного совета заявил лидер фракции "БЮТ-Батькивщина" Андрей КОЖЕМЯКИН.

«За закрытыми дверьми правительство договаривается о цене на российский газ. Известно, что власти готовы отдать украинскую ГТС в неукраинские руки. И отдать прерогативу доставлять газ конечному потребителю иностранным кампаниям», - сказал он.

А.КОЖЕМЯКИН отметил, что оппозиция считает недопустимым, что одна политическая сила, которая находится у власти, раздает направо и налево национальный ресурс. «Сдача украинской ГТС в чужое управление под любыми завуалированными формами – это нарушение Закона Украины и прямая угроза национальной безопасности», - добавил он.