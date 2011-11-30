Протестующих чернобыльцев «скорая» забирает прямо из зала суда

В Донецком окружном административном суде в настоящее время проходит суд на протестующими инвалидами-чернобыльцами, одного из них – главу Донецкой областной организации инвалидов Чернобыльской катастрофы Николая ГОНЧАРОВА, которому стало плохо, забрала «скорая помощь».

Как сообщила УНИАН донецкая правозащитница Мария ОЛИЙНЫК, она была свидетельницей того, как сегодня в 15.00 в палаточный городок чернобыльцев возле регионального Пенсионного фонда пришел судебный секретарь и вручил голодающим повестку в суд на 16.00.

Из повестки стало известно только то, что суд состоится по иску Государственной исполнительной службы.

Прибывшие в суд около 20 инвалидов-чернобыльцев во главе с Н.ГОНЧАРОВЫМ с 16.00 до 18.04 ждали начала судебного заседания.

Н. ГОНЧАРОВ сообщил суду, что не ознакомлен с содержанием сегодняшнего иска, также у него до сих пор нету на руках решения Донецкого окружного административного суда от 23 ноября о запрете акций.

Он также подал ходатайство с просьбой перенести заседание суда на дневное время любого другого дня, так как нынешнее началось после томительных двух часов ожидания, уже после завершения рабочего дня (суд работает до 18.00). Кроме того, Н.ГОНЧАРОВ попросил перенести это вечернее заседание, так как чернобыльцы пришли в суд без юриста и без адвоката. Но суд не удовлетворил ходатайства чернобыльцев.

По словам М.ОЛИЙНЫК, инвалиду-чернобыльцу Н.ГОНЧАРОВУ стало в суде плохо, и ему вызвали «скорую помощь».

Правозащитница отметила, что суд продолжил бы заседание, но вынужден был объявить получасовый перерыв, так как истцы (госисполнители) не предоставили необходимых документов, на которые ссылаются в своем иске. Именно для того, чтобы истцы привезли в суд необходимые им бумаги, суд объявил перерыв.

М.ОЛИЙНЫК заявила, что данный суд – «это издевательство над инвалидами». «У нас в Донецке действуют какие-то воровские нормы: суды почему-то заседают по ночам. Так было, когда выносили решение о запрете массового празднования Дня независимости на улицах города, когда запретили все акции, якобы в связи с угрозой теракта, и нынешний суд тоже проходит в нерабочее, темное время суток», – сказала правозащитница.

Она, а также участница этого судебного заседания, член общественной организации «Союз литовцев Донбасса» Сусанна СЕМЕЛЕВИЧ, сообщили, что во время судебного перерыва «скорая» на носилках увезла из здания суда Н.ГОНЧАРОВА, но вскоре пришлось вызвать «скорую помощь» еще для одного чернобыльца-инвалида.

«Это бесчеловеческое, зверское отношение к инвалидам, которые были вынуждены долго ждать, а потом стояли, подперев стены, в зале суда», - сказали очевидцы события.