Попов уверяет, что авария «Захария» не остановила строительство метро

Строительство метро на Троещину в Киеве не будут останавливать.

Об этом сказал глава Киевской городской государственной администрации Александр ПОПОВ во время прямого эфира на телеканале «Киев», сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА.

В частности, он отметил, что, несмотря на проблемы, возникшие с краном «Захарий» на строительстве Подольско-Воскресенского моста, работы по строительству объекта будут продолжаться.

«Кран выполнял монтаж арок, но есть еще другие строительные работы, которые мы продолжаем выполнять. Поэтому строительство метро на Троещину не остановлено», - заверил А.ПОПОВ.

Как сообщал УНИАН, 18 ноября в Киеве вблизи Гаванского моста на строительстве Подольского моста в реку Днепр упал кран грузоподъемностью 680 тонн.