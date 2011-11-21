У Попова подсчитали, во сколько обойдется Новый год на Майдане

Городской праздник встречи Нового 2012 года оценивается в 6-7 млн. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил главный режиссер новогоднего праздника на Майдане Незалежности, представитель компании “Таврийские игры” Максим АРДЕЛЯН на пресс-конференции в Киевской городской госадминистрации.

В то же время из городского бюджета предусматривается израсходовать только 400 тыс. грн., сообщила начальник Главного управления культуры и искусств КГГА Светлана ЗОРИНА. Она отметила, что эти деньги пойдут на получение экспертиз по установке новой главной новогодней елки, соответствующих разрешений, оплату проектных работ, работу крана, уплату “Киевэнерго” за потребленную электроэнергию (елка будет светиться почти непрерывно, начиная с 19 декабря по 14 января).

По данным С.ЗОРИНОЙ, общая стоимость елки вместе с украшениями приблизительно 2 млн. грн., из которых половина – это стоимость самой елки.

Спонсоров бюджета праздника сегодня на пресс-конференции не называли, лишь отметили, что о них все узнают за неделю до Нового года, благодаря роликам на телевидении и рекламным плакатам.

С.ЗОРИНА сообщила, что уже с субботы начались работы по установке конструкций главной елки на Майдане Незалежности. Она подчеркнула, что на ее установку и сборку необходимо, согласно инструкции, 27 дней. Но поскольку город не имеет опыта по установке такого вида новогоднего дерева, чтобы не рисковать, елку привезли заблаговременно и заблаговременно начали работы по ее установке. Ожидается, что город получит новые игрушки для елки в начале декабря. Привезут их с Одесской фабрики елочных украшений, которая традиционно изготовляет украшения для киевской елки и имеет соответствующие лицензии.

С.ЗОРИНА заверила, что елка будет безопасной, поскольку во время ее монтажа будет проведено множество различных экспертиз, начиная с того, какое давление она оказывает на фундамент без игрушек, и заканчивая давлением в украшениях и гирляндах, а также с учетом возможного ветра. По ее словам, давление искусственной елки на Майдан будет даже меньше, чем натуральной. По объяснению С.ЗОРИНОЙ, “живая” зеленая красавица монтировалась на одном столбе, нагрузка от которого была 14-15 тонн при весе елки 7 тонн, а искусственная, хотя и весит около 40 тонн, но устанавливается на нескольких опорах, поэтому нагрузка будет распределена равномерно и будет даже меньше 14-15 тонн. Соответствующие расчеты, по словам руководителя управления, проводит ГУ архитектуры. Причем, если окажется, что за счет ветра давление будет опасным на фундамент, то можно будет просто меньше вешать украшений на елку, то есть ситуация регулируется.

Как сообщил генеральный директор компании “Таврийские игры” Сергей КОВАЛЬЧУК, елка будет украшать главную площадь столицы в этом году как подарок от Всеукраинского благотворительного Таврийского фонда (один из соучредителей Фонда является соучредителем “Таврийских игр”), и если городу елка понравится, то после праздника будет передана на баланс Киева. Если нет, то город будет искать другие варианты.

Относительно праздничного концерта и сценических конструкций организаторы сообщили, что киевляне и гости могут ждать в новогоднюю ночь выступления “живых и драйвовых” исполнителей, таких как ВВ, ТНМК, РУСЛАНА. Тематика оформления сцены и всего праздника – Евро-2012. Сцена будет оформлена в виде футбольного поля: будут установлены золотые ворота, в которые вроде бы забит большой мяч, который внутри будет пустым и будет представлять своеобразную крышу сцены, кроме того – он будет с подогревом. Из него будут выходить исполнители на сценическое футбольное поле. Размер сцены: 30 на 20 метров с высотой 14 м и при этом “мяч” будет высотой 8 м и диаметром 16 м.