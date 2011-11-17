СМИ: Милиция и ее ветераны тоже планируют свои акции протеста

Работники и ветераны силовых структур 6 декабря проведут акции протеста.

Об этом заявляет пресс-служба Национального форума профсоюзов Украины.

В пресс-службе уточнили, что 17 ноября был создан Координационный совет, который будет воплощать оперативные и стратегические меры по защите социальных прав работников силовых структур и определять формат участия ветеранов силовых структур в акциях протеста.

"В Координационный совет вошли организации, которые занимаются социальной защитой работников силовых органов. Ее задачей является устранение дискриминации работников силовых ведомств - Вооруженных сил Украины, Министерства внутренних дел, Министерства по чрезвычайным ситуациям - в вопросах размеров их денежного обеспечения", - говорится в сообщении.

"Люди с офицерским званием и контрактники находятся на государственной службе, но каждый из офицеров, в отличие от других категорий госслужащих, ежемесячно получает зарплату меньше на сумму от 391 гривен до 1187 гривен", - сообщил глава Национального форума профсоюзов Мирослав Якибчук.

Кроме того, отмечают организаторы Рады, второй проблемой является промедление с вопросом строительства жилья более чем для 45 тысяч офицеров, которые еще несут службу в армии, так и для офицеров, отслуживших 20-25 лет.

Третьей проблемой являются огромные долги государства по пенсионным выплатам, надбавок к пенсиям и других доплат и выплат чернобыльцам, детям войны, населению, проживающему на радиоактивно загрязненных территориях.

"Государство старается не снижать свои задолженности, а менять правила игры путем ревизии и изменения соответствующего законодательства", - уточнил глава профсоюза аттестованных работников органов внутренних дел Григорий Кабанченко.

"Речь идет, прежде всего, об уменьшении размеров социальных выплат 16 категориям льготников в проекте Госбюджета-2012 и о законопроекте Кабмина №9400, отменяющим немедленное начисление и уплату в полном объеме долгов по пенсиям для всех категорий пенсионеров, а также надбавок к ним и соответствующих компенсаций", - добавил он.

Как известно, 6 декабря в Украине отмечается День вооруженных сил.

Украинская правда