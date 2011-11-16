Харьковский телеканал «Фора» возобновил вещание

Сегодня в Харькове возобновил вещание телеканал «Фора».

Об этом сообщил корреспонденту УНИАН исполняющий обязанности генерального директора телерадиокомпании «Фора» Виктор МОЗГОВОЙ, комментируя ситуацию на телеканале, приостановка работы которого в сентябре этого года вызывала резонанс среди общественности.

«Сегодня телеканал «Фора» возобновил работу, вещание начато в 18.00, оно будет длиться, как и ранее, 24 часа в сутки», - сказал новый руководитель телерадиокомпании.

По его словам, приостановка вещания телеканала «Фора» была вызвана «техническими и организационными проблемами».

«На сегодняшний день, - сообщил В.МОЗГОВОЙ, - заменен менеджмент, в частности, приступили к работе главный инженер и программный директор компании, редколлегией разработана проектная документация, утверждена сетка вещания, перестроен передатчик и полностью возобновлено вещание телеканала».

«Мы также, - сказал руководитель, - объявили конкурс на программы и рады видеть на канале разнообразные мнения с тем, чтобы удовлетворить потребности харьковчан». Он добавил, что «предложения сделаны разным творческим коллективам», в том числе и харьковскому агентству «АТН», работа которого также была приостановлена и не возобновлена на сегодняшний день.

Как сообщал УНИАН, представители двух харьковских телеканалов "А/ТВК" и "Фора" и телекомпании АТН заявляли, что местная власть Харькова проводит зачистку информационного пространства путем отключения от эфира независимых телеканалов.

По словам руководителя телекомпании АТН Олега ЮХТЫ, официальные причины отключения этих каналов от эфира разные - от проблем с санэпидемстанцией до решения провайдера разорвать соглашение о предоставлении услуг. Он высказал мнение, что реально за всеми этими событиями стоят высшие должностные лица местных органов власти. По информации О.ЮХТЫ, от сотрудничества с каналами также отказались четыре оператора местных телекоммуникационных сетей, с которыми эти СМИ готовы были заключить соответствующие соглашения.

В свою очередь Харьковский городской голова Геннадий КЕРНЕС неоднократно отвергал обвинения в причастности к прекращению вещания телеканалов «Фора», «А/ТВК» и АТН.