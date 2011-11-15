Украина и Китай договорились обходиться без валют других стран

Национальный банк Украины (НБУ) и Народный банк Китая (НБК) достигли договоренности о возможности проведения свопов в национальных валютах. Об этом говорится в сообщении, обнародованном на сайте Нацбанка со ссылкой на результаты рабочей встречи руководства НБУ и НБК, которая прошла в Китае 9 ноября 2011 года.

«…Во время рабочих встреч были согласованы детали и достигнуты договоренности о подписании соглашения между Национальным банком Украины и Народным банком Китая о валютном свопе до конца 2011 года. Заключение указанного соглашения даст возможность субъектам хозяйствования обеих стран использовать национальные валюты для осуществления экспортно-импортных операций и проведения расчетов в национальных валютах без привлечения валют третьих стран», - говорится в сообщении.