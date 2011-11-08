Малкович рассказал, как через отверстие в полу проникли неизвестные люди

Издательство "А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА" и Муниципальная академическая мужская хоровая капелла им. Ревуцкого заявляют о попытках частной фирмы захватить их помещение в Киеве по адресу: улица Бассейная, 1/2.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил владелец и директор издательства "А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА" Иван МАЛКОВИЧ.

По его словам, хоровая капелла, помещение которой находится рядом с помещением издательства, еще 20 августа подверглась «криминальному проникновению от соседей снизу».

Издатель сообщил, что тогда представители частной фирмы снизу прорезали отверстие площадью 3 метра на 1 метр в зал хоровой капеллы. По словам И.МАЛКОВИЧА, это отверстие было сделано в 1,5 метра от дорогого рояля, который мог провалиться вниз. Он отметил, что в тот же день была вызвана милиция, работы были прекращены, и фирме вынесли предписание починить отверстие.

На вопрос, на каком основании были начаты те работы, И.МАЛКОВИЧ заметил: «Они говорят, что заботятся, чтобы мы не провалились, поскольку якобы помещение находится в аварийном состоянии».

В то же время издатель подчеркнул, что здание является достаточно крепким, и никаких заключений от профильных ведомств относительно якобы его аварийного состояния нет.

Он заявил, что сегодня в 7.00 неизвестные люди из помещения этой же частной фирмы через то же отверстие проникли в помещение хоровой капеллы, забаррикадировались там изнутри, и стали все разрушать. По словам И.МАЛКОВИЧА, неизвестные вынесли из комнаты все вещи, в частности и рояль. Он объяснил, что помещение издательства находится на расстоянии трех метров через стену от комнаты капеллы.

И.МАЛКОВИЧ считает, что все эти работы ведутся с целью захватить помещения капеллы и издательства.

«Мы можем сейчас просто рухнуть, они действительно своими действиями создают аварийную ситуацию, чтобы мы отсюда съехали, и они захватили помещение», - сказал он.

На данный момент в помещение капеллы прибыли представители милиции. По словам директора издательства, они попросили милиционеров приказать людям прекратили работы, однако правоохранители сказали подождать, поскольку им необходимо разобраться в ситуации.

Приблизительно полчаса назад работы в помещении капеллы были прекращены.

Только что из помещения вышли несколько неизвестных людей, которые в сопровождении работников милиции направились в неизвестном направлении.