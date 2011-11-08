Эксперты: Нацбанк нарушает Конституцию

Эксперты Института правовой политики считают, что постановление Нацбанка № 22 от 31 января 2011 года относительно изменения порядка идентификации банком своих клиентов противоречит Конституции и законам Украины.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Института правовой политики.

В сообщении отмечается, что данное постановление зарегистрировано Министерством юстиции Украины 7 апреля 2011 года под № 463/19201 и им Национальный банк Украины внес изменения в Положение об осуществлении банками финансового мониторинга, которым изменен порядок идентификации банком своих клиентов. В соответствии с постановлением, банк при идентификации физических лиц обязан формировать и вести электронные анкеты клиентов, в которых, кроме привычных паспортных данных, идентификационного кода, места работы, контактного телефона, граждане должны указать адрес электронной почты, указать все счета, открытые в других банках (наименование банка, код банка, номер счета), предоставить характеристику своего финансового состояния, указав при этом недвижимое имущество и ценное движимое имущество, которое принадлежит им на праве собственности.

Кроме того, клиенты - физические лица обязаны рассказать об источниках своих прибылей, а также предоставить информацию о своей принадлежности к публичным деятелям или к связанным с ними лицам.

В Положении указывается, что оно разработано во исполнение Законов Украины «О Национальном банке Украины», «О банках и банковской деятельности» и «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма».

Вместе с тем эксперты Института отмечают, что “статья 32 Конституции Украины не допускает сбора, хранения, использования и распространения конфиденциальной информации о лице без его согласия, кроме случаев, определенных законом, и только в интересах национальной безопасности, экономического благосостояния и прав человека”.

Эксперты Института также отмечают, что в рекомендациях FATF, “на которые неоднократно ссылаются высшие должностные лица Национального банка Украины”, также отсутствуют “противоречивые требования о предоставлении дополнительной, не предусмотренной законом, информации при идентификации физических лиц, которые содержатся в Постановлении НБУ № 22”.

Таким образом, Постановление Национального банка Украины № 22 в части усиления финансового мониторинга при идентификации граждан, в частности относительно требований о предоставлении дополнительной, не определенной законом, информации, противоречит Конституции Украины и специальным законам, регулирующим данные правоотношения, а следовательно, должно быть отменено и исключено Министерством юстиции Украины из Единого государственного реестра нормативно-правовых актов.