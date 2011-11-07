Бюджет Пенсионного фонду благодаря чернобыльцам «похудел» на 5,9 млрд

С начала 2011 года судами Украины приняты решения о взыскании с органов Пенсионного фонда средств в пользу 2,5 млн пенсионеров, в частности, чернобыльцев и детей войны. Всего за 10 месяцев со счетов Фонда взыскано по решениям судов 5,9 млрд грн.

Такие данные ZN.UAсообщили в Пенсионном фонде (ПФ) Украины.

По данным ПФ, суммы доплат пенсий согласно решениям судов за прошедшее время колеблются от 1 тыс. до 800 тыс. грн в расчете на одного человека.

В частности, в сентябре-2011 по решениям суда доплаты получили:

- В размере от 10 до 50 тыс. грн — 3 940 человек;

- От 50 до 100 тыс. грн — 1 389 человек;

- От 100 до 200 тыс. грн — 557 человек;

- Свыше 100 тыс. грн — 132 человека.

С учетом решений судов пенсии по инвалидности в размере от 11 тыс. грн до 34,235 тыс. грн получают 875 инвалидов-чернобыльцев в десяти регионах Украины.

Напомним, в прошлую среду, 2 ноября, на брифинге в Кабмине вице-премьер Сергей Тигипко назвал «коррупционными» решения судов, постановивших выплатить чернобыльцам месячные пенсии в размере около 30 тыс. грн, а также более 500 тыс. грн компенсации.

По его словам, всего по Украине уже было принято более тысячи подобных решений, и все они являются «неподъемной тяжестью» для бюджета.

Также в Минсоцполитики считают, что кроме чернобыльцев, слишком большие социальные выплаты по судебным решениям получали дети войны. По данным ведомства, в Украине сейчас насчитывается 13,6 млн пенсионеров, около 25% которых — дети войны.

Как сообщалось, сразу после таких заявлений С.Тигипко Кабинет министров придумал новый способ не выплачивать «судебные» пенсии чернобыльцам и детям войны, и внес в Верховную Раду соответсвующий законопроект