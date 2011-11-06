На Закарпатье инкассаторы присвоили 130 тысяч гривен

На Закарпатье работники управления Государственной службы борьбы с экономической преступностью разоблачили инкассаторов открытого акционерного общества, которые присвоили более 130 тыс. грн., принадлежавших частному предприятию.

Об этом УНИАН сообщили в Управлении связей с общественностью МВД Украины.

По данному факту следственными органами внутренних дел возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 191 УК Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).