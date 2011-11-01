Главный архитектор Киева: проект Генплана столицы - сырой

Главный архитектор Киева Сергей ЦЕЛОВАЛЬНИК считает "сырым" проект Генерального плана столицы до 2025 года.

Об этом С.ЦЕЛОВАЛЬНИК сообщил в комментарии агентству УНИАН.

"Мы недовольны разработкой Генерального плана на данный момент. Мы только сегодня получили материалы. Я, как архитектор и заказчик этого документа, изучаю его и готовлю свои замечания и комментарии. Я не хочу забегать вперед, потому что нам нужно время, чтобы обсудить его в спокойном режиме. Не в количестве дело, а в подходе - правильный он или нет, нужно ли это делать или нет, достаточно обратили внимания или нет? Я считаю, что многие аспекты на сегодняшний день очень сырые", - сказал С.ЦЕЛОВАЛЬНИК.

Главный архитектор столицы также считает, что Генеральный план должен утверждать Кабинет министров Украины. "Я считаю, что Генеральный план должен быть рассмотрен и согласован не только с Кабмином. Я думаю, что и указ Президента не помешал бы, потому что, когда есть такие документы, то не повадно будет каким-нибудь "временщикам", которые пришли на смену тем или другим руководителям, менять в свою пользу решение Генерального плана. Это прекрасная инициатива. Можно было бы внести на рассмотрение Верховной Рады, но я боюсь, что наш парламент находится, мягко говоря, в таком состоянии, что это не поможет принятию документа, а отложит его надолго", - сказал он.

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