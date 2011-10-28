Задержаны стрелявшие в голову журналисту

Нападение на николаевского журналиста газеты «Наше місто Миколаїв» и сайта «Новости-N» Александра ВЛАЩЕНКО не связано с его профессиональной деятельностью.

Об этом УНИАН сообщили в Управлении связей с общественностью МВД Украины, отчитываясь о раскрытии дела.

В милиции отмечают, что преступление совершено с корыстной целью. Так, двое мужчин поздно вечером напали на журналиста, выстрелив ему в голову, после чего пошарили по карманам потерпевшего. Грабители забрали фотокамеру, два мобильных телефона, диктофон и деньги. После нападения они скрылись с места происшествия, оставив жертву. Журналист, на которого они напали, попал в больницу, где находится и сейчас, в тяжелом состоянии.

Правоохранительные органы вскоре задержали грабителей, которые сознались в содеянном. Все вещественные доказательства изъяты. Следствие продолжается.

Злоумышленниками оказались два местных жителя, 19 и 23 лет, которые совершали разбойные нападения, для этого они приобрели пневматическое оружие.

Как сообщал УНИАН, в ночь на 17 октября, когда журналист газеты «Наше місто Миколаїв» и сайта «Новости-N» А.ВЛАЩЕНКО возвращался с работы, на него напали неизвестные, жестоко избили и ранили его выстрелом в голову.

Возбуждено уголовное дело по статье «покушение на убийство».