ГПУ открыли доступ к информации о профсоюзном имуществе

В судебном порядке отменено распоряжение председателя Федерации профессиональных союзов Украины Василия ХАРЫ, который запретил органам, обществам и предприятиям профсоюзов предоставлять Генеральной прокуратуре и другим правоохранительным органам информацию о государственном имуществе, находящемся в их ведении.

Об этом УНИАН сообщили в отделе связей со СМИ Генеральной прокуратуры Украины.

В сообщении отмечается, что сегодня Окружной административный суд г. Киева удовлетворил иск заместителя генерального прокурора Украины к Федерации профсоюзов и признал противоправным и отменил распоряжение председателя ФПУ, который запретил органам, обществам и предприятиям профсоюзов предоставлять Генпрокуратуре такую информацию.

В Генпрокуратуре считают, что “руководство Федерации профессиональных союзов Украины незаконно чинило препятствия осуществлению мер прокурорского реагирования с целью защиты имущественных интересов государства”.