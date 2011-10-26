Пинзеник предлагает в обменниках писать автобиографии

Из-за новых требований к операциям с иностранными валютами, за последний месяц украинцы стали вдвое реже обменивать деньги, а украинские банки потеряли львиную долю прибылей от обмена валют. Об этом заявляет президент Ассоциации украинских банков Александр СУГОНЯКО, передает Радио «Свобода».

«Нам рассказывают, что это – борьба с коррупцией. В действительности это абсолютно бессмысленная работа, но на нее нужно тратить время, чтобы ограничить количество людей, которые способны купить или продать валюту, – говорит А.СУГОНЯКО. – Какую часть занимают мелкие соглашения по купле валют? Не более 30 процентов. Вместо того, чтобы искать коррупционеров, которые вращают миллионами и сотнями миллионов долларов, – прессуют украинских граждан, собирая на них, по сути, досье».

А.СУГОНЯКО считает, что своими действиями НБУ подорвал доверие украинцев к банковской системе и к государству. И констатирует, что для крупных покупателей валюты порядок не изменился, а следовательно - они теперь смогут покупать большую долю долларов, чем простые граждане.

Президент АУБ приводит пример того, как четыре небольших банка за последний год проводили валютные операции объемом больше 15% от их общего объема в Украине, отдельным лицам они продавали более миллиона долларов в день. Однако ни одно антикоррупционное расследование в отношении них не состоялось, резюмирует банкир.

Мнения специалистов о «паспортизации» обмена валют разделились. Так, председатель правления «Укрсоцбанка» Борис ТИМОНЬКИН считает, что этот шаг является важным для детенизации экономики. А эксперт корпорации «Гардарика» Константин МАТВИЕНКО видит в этом нововведении попытку остановить привлечение банками теневых средств через процедуру обмена валют, а также – уменьшить отток валюты из Украины, и таким образом удержать курс гривни. Однако административный рычаг, использованный для этого, – свидетельствует о панике НБУ, говорят эксперты.

Со своей стороны, бывший министр финансов, экономист Виктор ПИНЗЕНИК не видит в паспортизации обменных операций никакой логики, только – вред.

«Хоть убейте меня – не могу понять. Для чего паспорт при обмене валюты? Давайте еще автобиографию вынудим писать, просто в обменнике! Гарантирую, покупателей и продавцов там не будет. Но это не значит, что спрос на валюту куда-то девался, мы просто оттеснили его в тень. Валютный рынок Украины был одним из лучших в Европе. Не нужно туда лезть. Единственное, чего там недостает – доверия», – подчеркнул В.ПИНЗЕНИК.

По статистике Нацбанка, ежемесячно украинцы продают иностранную валюту на сумму более 2 миллиарда долларов, покупают - примерно на 3 миллиарда. Тогда как за последний месяц граждане Украины купили лишь полтора миллиарда долларов. В первые дни реформы дневной объем купли доллара США снижался в четыре раза.