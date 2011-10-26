Добкин: в Харькове, в отличие от Дубая, есть зима

Наземным методом в Харькове может быть построена одна из веток городского метрополитена.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Харьковской облгосадминистрации, об этом сказал губернатор Михаил ДОБКИН, подводя результаты поездки украинской делегации в Дубаи для изучения опыта строительства наземного метро.

По словам М.ДОБКИНА, в ходе визита была достигнута договоренность с одной из компаний-проектировщиков Дубайского метрополитена о том, чтобы ее специалисты ознакомились с планом развития Харьковского метро и сделали вывод, существует ли возможность строить часть маршрутов не привычным, подземным способом, а пустить его над землей.

М.ДОБКИН сообщил, что сегодня в Харькове можно рассматривать строительство наземным способом ветки метрополитена, которая соединит один из густонаселенных районов южной части города с международным аэропортом «Харьков», - маршрут будет пролегать из района улицы Одесской по проспекту Гагарина к аэропорту.

«Если мы придем к такому решению как строительство метро на поверхности, надо будет решить ряд вопросов: как уберечь контактный провод и пути от снега, от обледенения, как сделать метро безопасным для других участников дорожного движения, как избежать проблем с подвижным составом из-за резкого перепада температур», - сказал М.ДОБКИН.

Справка УНИАН. Харьковский метрополитен второй по количеству станций и длиной линий в Украине. Перевозит за год около 282 млн. пассажиров. Метрополитен был введен в эксплуатацию 23 августа 1975 года. Общая длина линий составляет около 35,6 км. В настоящее время Харьковское метро насчитывает 29 станций, которые располагаются на трех линиях: Холодногорско-Заводской, Салтовской и Алексеевской.