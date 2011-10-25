До запуска украинской ракеты из Бразилии осталось два года

Первый запуск украинской ракеты «Циклон-4» с бразильского космодрома «Алкантара» планируется в 2013 году.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил в интервью журналистам посол Украины в Бразилии Олег ГРУШКО.

«Планируется, что первый запуск состоится в 2013 году», - сказал он.

Посол напомнил, что Украина и Бразилия реализуют совместный проект космического ракетного комплекса «Алкантара Циклон спейс». В частности, в соответствии с соглашением, бразильская сторона строит космодром в штате Баранца, а украинские конструкторы - ракету-носитель.

При этом О.ГРУШКО отметил, что это коммерческий проект. По его словам, поскольку космодром расположен вблизи экватора, запуск ракет с него будет коммерчески очень выгодным. «Запуск с этого места будет приблизительно на 20% дешевле», - отметил посол.

«Говоря о коммерческом проекте, хочу отметить, что любая страна может заказать услугу, и, используя бразильский космодром, украинские ракетоносители могут запускать спутники на орбиту достаточно дешево», - сказал посол.

Как сообщалось, запуск ракеты «Циклон-4» – совместного проекта Украины и Бразилии – уже неоднократно переносили из-за проблем с финансированием. Кроме того, в Бразилии были задержки со строительством космодрома «Aлкантара» из-за неблагоприятных погодных условий, а также из-за смены власти в стране.