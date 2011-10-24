Насмотревшись фильмов, сосед выкрал и задушил подростка

В Херсонской области попытка киднеппинга закончилась убийством 14-летнего подростка

Как сообщили УНИАН в Отделе общественных связей УМВД в Херсонской области, 20 октября в дежурную часть Ивановского райотдела милиции обратилась 40-летняя жительница одного из сел, которая сообщила об исчезновении своего 14-летнего сына.

На место события выехала следственно-оперативная группа. Отрабатывались версии о несчастном случае или похищении несовершеннолетнего. Милиционеры обходили каждый двор и опрашивали местных жителей.

Тело пропавшего подростка было обнаружено в одном из брошенных домов. Эксперты установили, что ребенка задушили.

Также было установлено, что тело ребенка в дом притащили, так как его телефон и обувь нашли во дворе. Найденные вещи опровергали версию о корыстных мотивах убийства.

В поле зрения следствия попал 27-летний сосед погибшего, в компании которого видели подростка. После долгих отпирательств мужчина сознался в совершении преступления.

Он рассказал, что уже давно намеревался похитить парня для получения выкупа от родителей в размере 100 тыс. грн. На это его подтолкнуло якобы трудное материальное положение. А план преступления он перенял из фильмов.

В день убийства мужчина позвал парня на прогулку, обманом завлек во двор покинутого дома. Там он заявил, что это похищение и теперь родители должны ему деньги. Парень хотел убежать, но мужчина схватил его и пригрозил физической расправой. Чтобы запугать жертву, злоумышленник достал из кармана бечевку и пытался продемонстрировать подростку, что в случае сопротивления задушит его. Однако, по словам задержанного, он слишком увлекся и в действительности задушил ребенка.

Осознав произошедшее, злоумышленник затащил тело ребенка в брошенный дом и закидал мусором.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.115 УК Украины «Преднамеренное убийство». Злоумышленнику угрожает лишение свободы на срок от 7 до 15 лет.