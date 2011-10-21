Киевские амбулатории семейной медицины оборудуют анализаторами?

Городские власти намерены до конца года увеличить количество амбулаторий семейной медицины в Киеве почти вдвое. Кроме того, по поручению главы Киевской городской государственной администрации Александра Попова, все подобные заведения оборудуют анализаторами, которые значительно упростят сдачу анализов. Об этом в прямом эфире программы «Столица» на канале «Киев» рассказал начальник Главного управления здравоохранения КГГА Виталий Мохорев, сообщает Портал киевской городской власти.

«В этом году мы уже открыли 31 амбулаторию семейной медицины, до конца года планируем довести эту цифру до 90. Но мы не ставим себе целью увеличение количества этих пунктов предоставления медпомощи. Перед нами стоит задание Александра Попова, чтобы оснащение каждой амбулатории отвечало самым современным требованиям. В частности, в каждой амбулатории должны быть соответствующие анализаторы, на которых бы семейный врач мог в оперативном режиме сделать самые необходимые анализы крови по основным показателям. И сегодня мы над этим работаем», – отметил Виталий Мохорев.