В милиции опровергли информацию о том, что Ландик на свободе

В милиции опровергли информацию о том, что депутат Луганского горсовета Роман ЛАНДИК, обвиняемый в избиении девушки, находится на свободе.

Как сообщает «Сегодня», начальник пресс-службы ГУ МВД Украины в Луганской области Татьяна ПОГУКАЙ заявила: «ЛАНДИК находится в СИЗО. А правозащитнику просто померещилось, что он видел его на улице».

Как сообщал УНИАН, по словам луганского правозащитника Константина РЕУЦКОГО, 14 октября Р.ЛАНДИК был замечен на улицах Луганска. «Видел его позавчера вечером, 14 октября, в начале седьмого, неспешно идущего в Луганскую областную прокуратуру. Выглядел веселым и отдохнувшим», - сказал К.РЕУЦКИЙ.