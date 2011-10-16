Завтра в Крыму и Приазовье обещают мокрый снег

Завтра в Крыму, Приазовье, на юге Одесской области, а днем в восточных областях Украины и в Днепропетровской области ожидаются дожди, местами с мокрым снегом, в Крыму местами сильные дожди.

Ветер восточный, северо-восточный, 5-10 м/с, в южной части порывы 17-22 м/с, в Крыму местами 25 м/с, сообщили УНИАН в Укргидрометцентре.

Температура ночью от 2° мороза до 3° тепла, в западных и северных областях 1-6° мороза, днем 4-9° тепла; в Крыму ночью 3-8° тепла, днем 9-14°; в Карпатах ночью 4-9° мороза, днем около 0°.

В Киевской области в понедельник ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 1-6° мороза, днем 4-9° тепла.

В Киеве завтра без осадков, ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 1-3° мороза, днем 6-8° тепла.