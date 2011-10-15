На Волыни перезахоронили останки более 360 жертв массовых расстрелов

Во Владимир-Волынском перезахоронили останки более 360 жертв массовых расстрелов во время Второй мировой войны.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Волынской облгосадминистрации, во время церемонии священники разных конфессий отслужили панихиду по погибшим.

Останки 367 человеческих жертв были перевезены с территории валов городища на Федоровское кладбище. Их этническая принадлежность подлежит дополнительному изучению, так же как уточняются масштабы захоронений. Предметы, которые были выявлены возле захоронений, позволяют допустить, что тогда были расстреляны украинцы, поляки и евреи.

На траурном митинге выступил председатель облгосадминистрации Борис КЛИМЧУК, который заметил, что в следующем году археологи продолжат раскопки на древнем городище во Владимир-Волынском, а на месте захоронений построят памятник.

Как отмечается в сообщении, археологические исследования по выявлению и музеефикации объектов древнерусских времен еще с 2010 года на древнем городище проводит экспедиция ГП «Волинські старожитності». При проведении раскопок рядом с фундаментами стены замка в 2010 году были выявлены останки шести, а в 2011 – 35 неизвестных людей. 30 мая 2011 года в установленном законодательством порядке составлен акт о месте установления захоронения, который был направлен в Государственную межведомственную комиссию по делам увековечения памяти жертв войны и политических репрессий для получения разрешения на проведение эксгумационных работ.

В июле этого года ДП «Волинські старожитності» получило от межведомственной комиссии разрешение на проведение эксгумационных работ на городище, в ходе которых специалисты обнаружили еще 367 человеческих останков.