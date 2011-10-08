Работники Лисичанской ТЭЦ требовали свою зарплату под парламентом

7 октября представители рабочего коллектива Лисичанской ТЭЦ провели пикетирование Верховной Рады Украины.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил лидер общественной организации "Луганцы", организатор акции Сергей КОВАЛЕНКО.

По его словам, акция в Киеве – это реакция на бездействие местных властей. Пикетирование местных властей в Лисичанске 9 сентября и в Луганске 22 сентября имело нулевую реакцию.

Рабочие требовали погасить накопившуюся с мая задолженность по зарплате, трудоустроить всех работников, которые были вынуждены уволиться с предприятия.

По словам митингующих, из 360 работников Лисичанской ТЭЦ осталось 120 человек, которых перевели на минимальную зарплату. Задолженность по зарплате большей части работников предприятия составляет от 10 до 20 тыс. грн., которые выдают только после увольнения.

С.КОВАЛЕНКО также сообщил, что к чисто экономическим требованиям в Киеве пикетчики добавили и политические: отставку председателя Луганской облгосадминистрации Владимира ПРИСТЮКА, досрочные выборы областного совета и мэров всех городов области.

Он также сообщил, что накануне акции, 6 октября с ним проводил «профилактическую беседу» сотрудник милиции, которая закончилась тем, что ему выдали предупреждение в письменном виде.

Справка УНИАН. Согласно сообщению пресс-службы Лисичанского горсовета, Лисичанская ТЭЦ - государственное предприятие, находящееся в управлении НАК «Нафтогаз Украины». За последних два года предприятие принесло «Нафтогазу» около 2 млн. грн. убытков. В связи с тем, что главный заказчик ТЭЦ - ОАО «Лисичанская сода», потреблявшее 90% энергии, находится в стадии санации, теплогенерирующее предприятие не функционирует с конца отопительного сезона. 10% мощности Лисичанской ТЭЦ шло на отопление жилых домов. В новом сезоне власть планирует заменить эти мощности миникотельными. По итогам первого полугодия текущего года долги по зарплате ГП «Лисичанская ТЭЦ» составили 1277 тыс. грн.