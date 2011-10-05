На Виннитчине отец пырнул свою 5-летнюю дочь ножом

В селе Терновка Крыжопольского района Винницкой области сегодня ночью работники милиции задержали 27-летнего местного жителя, который во время ссоры с женой случайно ранил ножом свою 5-летнюю дочь.

Об этом УНИАН сообщили в секторе связей с общественностью УМВД в Винницкой области.

Как отмечается в сообщении, в милицию позвонили из районной больницы и сообщили, что в хирургическое отделение доставили малолетнюю девочку с колото-резаным ранением бедра. Ребенку была оказана неотложная медицинская помощь, и сегодня ее состояние стабильное.

В ходе расследования было установлено, что ножевое ранение ребенку нанес родной отец. Это произошло во время ссоры между супругами, которая возникла из-за того, что муж пришел домой под хмельком. Возмутившись высказываниями своей жены, он схватил со стола кухонный нож и замахнулся на женщину. Ребенок в это время был у матери на руках, и лезвие ножа попало девочке в ногу.

По словам задержанного, он никому не хотел нанести вреда. Нож схватил для того, чтобы только испугать жену. Мужчина, как выяснилось, раньше неоднократно привлекался к административной ответственности.

Сейчас задержанный находится в райотделе милиции.

По данному факту проводится расследование и решается вопрос о возбуждении уголовного дела.