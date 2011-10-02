Могилев: третьему убийце милиционеров удалось бежать

Прибывший сегодня в Одессу для участия в похоронах двух сослуживцев глава МВД Украины Анатолий МОГИЛЕВ опроверг на брифинге информацию, распространенную некоторыми СМИ, что в ходе субботней операции одесских правоохранителей убито четверо человек, в том числе возможный заложник преступников.

Как передает корреспондент УНИАН, А.МОГИЛЕВ, в частности, не подтвердил, что в частной гостинице найдены четыре трупа. «Милиция обезвредила двух преступников, - сказал он, - в том числе лидера бандгруппировки Аслана Дыкаева. Оба убитых злоумышленника являются гражданами Российской Федерации».

По его словам, третьему преступнику удалось бежать, но личность его установлена - проводятся мероприятия по его задержанию.

Министр подчеркнул, что жертв среди сотрудников милиции, участвовавших в субботней операции, нет. А длилась операция так долго потому, добавил А.МОГИЛЕВ, «чтобы избежать жертв» среди одесситов.

«Я благодарен тем жителям Одессы, от которых поступало масса звонков с разной информацией. Я считаю, что сотрудники милиции спасли Украину от большой угрозы», - акцентировал глава МВД Украины.

Вместе с тем, министр обратил внимание на недостаточное финансирование правоохранительных органов. Руководство ведомства намерено, по его словам, предпринять все меры к тому, чтобы «избежать в дальнейшем таких негативных последствий. Хотя считаю, что милиция свою задачу выполнила».

Он высказал мнение, что «сейчас необходимо решать вопрос о коренном перевооружении милиции, об обеспечении всем необходимым имуществом для недопущения потерь личного состава. Ведь средства, которые необходимы для проведения такой операции, собирались по крохам со всего города и области".