Демографы: те, кто доживает до пенсии, имеют шансы жить долго

Уровень жизни работающих пенсионеров иногда выше, чем молодых людей и многодетных семей.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила на пресс-конференции заведующая отделом исследования уровня жизни населения Института демографии и социальных исследований Национальной академии наук Людмила ЧЕРЕНЬКО.

«Абсолютная бедность среди пенсионеров, можно сказать, ликвидирована, поскольку все пенсионеры получают доход выше прожиточного минимума для лиц, утративших работоспособность», - сказала она.

В то же время эксперт отметила, что за относительной чертой бедности среди пенсионеров особенно уязвимы так называемые «старые пенсионеры» - люди, старше 75 лет.

Она отметила, что эти пенсионеры не имеют возможности дополнительно зарабатывать к пенсии.

Вместе с тем Л.ЧЕРЕНЬКО отметила, что среди «молодых пенсионеров», людей до 75 лет, которые имеют возможность получать пенсию и зарплату, уровень жизни даже выше, чем работающих молодых людей.

Также, по словам эксперта, в более уязвимом положении находятся многодетные семьи.

«Действительно, большинство пенсионеров в Украине существуют на грани выживания, поскольку им хватает средств только на самое необходимое. Наиболее остро эта проблема стоит в крупных городах с высокой стоимостью жизни. «Поскольку уровень пенсии одинаков для всех регионов Украины, то в регионах с высокой стоимостью основных товаров пенсионеры, живущие на минимальную пенсию, практически имеют в 1,5-2 раза ниже покупательную способность», - сказала Л.ЧЕРЕНЬКО.

В свою очередь ведущий научный сотрудник Института демографии и социальных исследований Лидия ТКАЧЕНКО выразила мнение, что альтернативы повышению пенсионного возраста в Украине нет.

По ее словам, пенсионная реформа дает возможность лучшего обеспечения будущих пенсионеров.

В то же время она считает, что тот факт, что женщины будут выходить на пенсию в 60 лет, не повлияет на качество их жизни на пенсии.

«В действительности нужно иметь в виду, что пенсионный период жизни в Украине достаточно продолжительный. Откуда бы у нас иначе взялось 30% пенсионеров, если бы люди не доживали до пенсии и жили очень мало... Те, кто доживают до пенсии, имеют все шансы жить долго», - подчеркнула она.