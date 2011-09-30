Еврокомиссар высказался за газовый консорциум Украина-Россия-ЕС

Еврокомиссар по вопросам энергетики Гюнтер ЭТТИНГЕР считает целесообразным создание трехстороннего (Украина-Россия-ЕС) консорциума по управлению газотранспортной системой Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил вечером 29 сентября в Киеве на совместном брифинге с министром энергетики и угольной промышленности Украины Юрием БОЙКО.

«Мы должны говорить о трех сторонах участников этого процесса – это Европейский Союз, Украина и Российская Федерация. Это не будет консорциум в прямом бизнес-понимании. Потому что с российской стороны это, в первую очередь, путь от места газодобычи и дальше через Российскую Федерацию - это является компетенцией российского правительства, государства и «Газпрома». Дальше – Украина тоже с представительством государства и правительства, а также с государственной компанией «Нафтогаз», которая находится на этапе реструктуризации. Потом мы переходим к Европейскому Союзу, а здесь уже много частей газотранспортной системы, много предприятий, которые ее частично эксплуатируют, и много потребителей», - отметил еврокомиссар.

В то же время Г.ЭТТИНГЕР отметил, что в ЕС поддерживают «единую точку зрения» как с министром энергетики Украины, так и с министром энергетики России, по поводу того, чтобы газотранспортная система Украины работала стабильно, чтобы не повторились события 2009 года.