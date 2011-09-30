Госказначейство прекратило кассовое обслуживание местных бюджетов?

Председатель Тернопольского облсовета призвал ГПУ принять меры к Тернополь. 29 сентября. УНИАН. Председатель Тернопольского облсовета Алексей КАЙДА обвиняет Государственную казначейскую службу в бездействии. Как сообщили УНИАН в пресс-службе облсовета, об этом говорится в телеграмме, направленной А.КАЙДОЙ генеральному прокурору Украины Виктору ПШОНКЕ. В ней глава облсовета отмечает, что в настоящее время в Тернопольской области сложилась неблагоприятная ситуация с выполнением местных бюджетов по расходам.

«Начиная с сентября с.г. территориальными органами Государственной казначейской службы в области не выполняются поручения распорядителей средств местных бюджетов на оплату расходов бюджетных учреждений при наличии средств на счетах. В частности, 28 сентября заявлены к оплате обязательства удовлетворены на 10,7%, 29 сентября - на 37,8%. Это обусловливает значительный рост кредиторской задолженности бюджетных учреждений, коммунальных предприятий, создает почву для применения к ним штрафных санкций за невыполнение финансовых обязательств, в том числе перед бюджетами разных уровней и государственными целевыми фондами. Кроме этого нависла угроза необеспечения своевременной выплаты заработной платы работникам бюджетных учреждений за сентябрь», - говорится в телеграмме.

А.Кайда призывает Генеральную прокуратуру Украины принять меры прокурорского реагирования для восстановления кассового обслуживания местных бюджетов в полном объеме.