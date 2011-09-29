Азаров предложил корейскому коллеге сразу три совместных проекта

Украина готова предоставить Южной Корее ракетоноситель для запуска спутника.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил в ходе встречи с премьер-министром Республики Корея КИМ Хван Сиком.

«Мы готовы предоставить ракетоноситель для запуска южнокорейского спутника», - сказал Н.АЗАРОВ.

При этом он отметил, что Украине и Южной Корее необходимо расширять сотрудничество в космической сфере.

Как сообщал УНИАН, премьер-министр Украины считает перспективным создание в Украине ряда совместных предприятий с Кореей, в частности, по производству светодиодов, а также поездов.