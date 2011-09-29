Российские десантники получат оружие под Николаевом

Российские десантники примут участие в международных учениях миротворцев на территории Украины.

Об этом УНИАН сообщили в управлении пресс-службы и информации Министерства обороны Российской Федерации.

«В период с 3 по 8 октября на полигоне «Широкий лан» (Николаевская обл., Украина) запланировано проведение совместного украинско-белорусско-российского тактического учения, в ходе которого будут отрабатываться действия совместного механизированного подразделения при выполнении миротворческих задач в зоне конфликта», - говориться в сообщении.

Для участия в учении от российских Вооружённых Сил направляется подразделение 108 гвардейского десантно-штурмового полка 7 гвардейской десантно-штурмовой дивизии. Личный состав будет доставлен в Украину самолётом Ил-76 военно-транспортной авиации России.

С целью облегчения таможенных процедур российские и белорусские военнослужащие оружие и боевую технику получат от украинской стороны в районе проведения учения.