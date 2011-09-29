Министерство: за выплату стипендий отвечают ректоры

Министерство образования обращает внимание ректоров высших учебных заведений на их персональную ответственность за своевременную выплату студенческих стипендий.

Об этом говорится в письме профильного министерства к руководителям высших учебных заведений I-ІV уровней аккредитации, сообщается на сайте Минобразования.

В письме отмечается, что в министерство поступают обращения от студентов, представителей всеукраинских молодежных и студенческих организаций о задержании выплат или выплат студенческих стипендий не в полном объеме.

В связи с этим в профильном ведомстве отметили, что размер и порядок выплаты студенческих стипендий и их обязательная индексация определены правительственными постановлениями №882 и №165.

Как заявил координатор общественной инициативы «Студенческая защита» Андрей ЧЕРНЫХ, на сегодняшний день студенты высших учебных заведений ІІІ-ІV уровней аккредитации должны получать стипендию в размере 720 грн. (530 грн. + 190 грн. – индексация 36,7%, повышенная стипендия - 802 грн. (590 грн. + 212 грн. - индексация).

«В случае получения студентами меньших сумм они могут обращаться в общественную инициативу «Студенческая защита» и Национальный студенческий союз», - сказал А.ЧЕРНЫХ.

По результатам полученной информации от студентов Национальный студенческий союз и общественная инициатива «Студенческая защита» направит соответствующие обращения в Генеральную прокуратуру Украины для принятия решений в соответствии с действующим законодательством Украины, сообщили УНИАН в Общественной инициативе «Студенческая защита».