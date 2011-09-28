Из церкви украли подаренные Кучмой иконы

В Черниговской области из церкви в селе Чайкино Новгород-Северского района неизвестные похитили иконы, подаренные бывшим Президентом Украины Леонидом КУЧМОЙ.

Об этом УНИАН сообщил начальник пресс-службы УМВД Украины в Черниговской области Сергей БРЫЛЬ.

По информации правоохранителей, из местной церкви Параскевы Пятницы исчезли старинные иконы Божьей Матери Троеручицы, Иоанна Предтечи и Параскевы Пятницы. О факте кражи милиции сообщил настоятель храма иерей Михаил (РУСНАК). Он обнаружил повреждение замка на входной двери церкви, точное время кражи установить не удалось.

"По факту кражи возбуждено уголовное дело, к его расследованию привлечены лучшие следователи и оперативники", - сказал С.БРЫЛЬ.