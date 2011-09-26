Кран, упавший близ Администрации Президента, никого не раздавил

Сегодня в Киеве около 18.00 на строительной площадке по ул. Лютеранская, 16 в результате проседания грунта наклонился гусеничный кран.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления МЧС Украины в столице, 20-метровая стрела крана уперлась в крышу трехэтажного жилого дома, который находится рядом со строительством.

Пострадавших нет.

Жилой дом не поврежден.

На месте события работает комиссия.

Как сообщал УНИАН, сегодня глава постоянной комиссии Киеврады по вопросам культуры и туризма Александр БРИГИНЕЦ сообщил, что в центре Киева на соседний со стройплощадкой дом упал строительный кран.