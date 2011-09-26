«Днепромлын» сменил владельца

Крупнейшие в Днепропетровской области мукомольный комбинат и хлебозавод в сентябре т.г. сменили собственника.

Как сообщает газета «Горожанин» (Днепропетровск), ООО «Днепропетровский мельничный комбинат», ранее известный под названием «Днепромлын», и хлебозавод №10 областного центра приобрел днепропетровский бизнесмен владелец агрофирмы «Орельская» Вадим НЕСТЕРЕНКО.

По телефону В.НЕСТЕРЕНКО подтвердил УНИАН факт сделки, состоявшейся 6 сентября 2011 г. Вместе с тем бизнесмен пока не сообщает деталей относительно приобретения знаковых для региона предприятий.

По информации газеты «Горожанин», это приобретение позволит В.НЕСТЕРЕНКО завершить формирование вертикально интегрированного холдинга в хлебном бизнесе. Принадлежащая бизнесмену агрофирма «Орельская» является крупнейшим в регионе производителем пшеницы, обрабатывает свыше 52 тыс. га земли. Кроме того, в активах агрофирмы – 3 элеватора.

Издание предполагает, что для финансирования этой сделки В.НЕСТЕРЕНКО привлек инвестиции своих партнеров из США, с которыми давно работает на рынке АПК.

«По всей видимости, именно наличие надежных зарубежных инвесторов подтолкнуло украинский филиал Сбербанка России принять в середине сентября решение об открытии для новых собственников завода и комбината ранее замороженной кредитной линии в объеме, обеспечивающем потребность в оборотных средствах», - сообщает газета «Горожанин».

Также, по данным газеты, большой собранный в этом году в хозяйствах, аффилированных с В.НЕСТЕРЕНКО, дает основание предполагать существенное увеличение объемов производства и на «Днепромлыне», и на хлебозаводе №10.

В материале издания отмечается, что с приобретением днепропетровским бизнесменом крупнейших предприятий хлебной отрасли в регионе не произошло предполагаемой монополизации соответствующей отрасли и рынка. По информации «Горожанина», ранее ассоциация «Донбассхлеб», контролируемая народным депутатом Украины Александром ЛЕЩИНСКИМ, приобрела в Днепропетровске крупный днепропетровский хлебозавод №8 и, по данным достоверных источников, вела активные переговоры о приобретении еще трех ключевых предприятий отрасли в городе – ООО «Днепропетровский мельничный комбинат» и хлебозаводов № 2 и №10. Эти три хлебозавода в сумме контролируют до 70% рынка хлебобулочных изделий в городе.

Днепропетровский мельничный комбинат и хлебозавод №10 входили в состав бизнес-активов предпринимателя Константина ПАРШИНА, который в 2011 г. принял решение о продаже днепропетровской части своих активов.

Справка УНИАН. Производственные мощности Днепропетровского мельничного комбината составляют 500 тонн пшеницы в сутки, хлебозавода №10 - 70 тонн хлеба в сутки.