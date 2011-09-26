Евро упал до десятилетнего минимума

Евро подешевел к доллару и упал до минимума 10 лет в понедельник, 26 сентября, на фоне глобального ухода инвесторов от риска и в ожидании подробностей плана европейских властей по увеличению Европейского фонда стабильности.

Начав торги понедельника выше отметки 1,35 доллара, до 8:50 единая валюта опустилась до 1,34, что на 0,8 процента ниже начала торгов, при этом минимум сессии находится на уровне 1,3389, что совсем рядом с минимумом 8 - ми месяцев, установленном единой валютой в четверг - 1,3384.

Кроме сильного снижения в паре с долларом, единая валюта также упала до минимума десяти лет в паре с японской иеной на отметке 102,16 иены.Индекс доллара прибавил в понедельник утром 0,2 процента, находясь на уровне 78,67 благодаря общему настроению бегства от риска на финансовых рынках.

Напомним, европейские экономисты считают, что единая европейская валюта евро может пойти по пути советского рубля и, наконец, исчезнуть с валютной карты мира, если страны еврозоны сплоченно не будут противостоять долговому кризису.

ТСН