Милиция взяла под стражу подозреваемых в стрельбе в Калуше

Подозреваемые в хулиганстве со стрельбой в Калуше взяты под стражу.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в центре связей с общественностью управления МВД Украины в Ивано-Франковской области, в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий установлены и задержаны лица, причастные к хулиганским действиям с применением оружия вечером 18 сентября в городе Калуше. Следственным управлением Ивано-Франковского областного управления внутренних дел расследуется уголовное дело, возбужденное по признакам совершения преступления, предусмотренного ч.4 статьи 296 Уголовного кодекса Украины. По предоставлению органа досудебного следствия к задержанным лицам, двум жителям города Калуша возрастом 26 и 29 лет, судом избрана мера пресечения – взятие под стражу.

Вместе с тем правоохранители не информируют, есть ли среди задержанных сын народного депутата от Партии регионов, которого очевидцы подозревали в стрельбе.

Справка УНИАН. В одном из спальных районов города Калуш на Прикарпатье вечером 18 сентября произошел инцидент со стрельбой, в которой подозревался сын депутата от Партии регионов Владимира ЛИЧУКА. По словам заведующего хирургическим отделением Калушской центральной районной больницы Ярослава КУЩАКА, 32-летний потерпевший житель Калуша был доставлен в больницу в ночь с 18 на 19 сентября. Из трех попавших в него резиновых пуль в теле застряла одна, которая врачами была изъята. Уже через день, 21 сентября, пострадавший был выписан из больницы.