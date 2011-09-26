Опубликован неизвестный роман Конан-Дойля

В понедельник на полках книжных магазинов впервые появится ранее неизвестный роман британского писателя Артура Конан-Дойля под названием "Рассказ Джона Смита". Об этом сообщает Би-Би-Си

Это - первый роман Конан-Дойля, который был написан в 1983-1884 годах; он основан на размышлениях человека, прикованного к постели подагрой.

Конан-Дойль отослал роман издателю, но пакет был потерян почтой. Затем он снова написал его по памяти.

И вот теперь Британская библиотека издала этот роман, а также его аудиоверсию в исполнении актера Роберта Линдсея. Рукопись романа в форме четырех блокнотов стала частью экспозиции, посвященной жизни Конан-Дойля.

"Эта публикация и выставка свидетельствуют, что мы пока много не знаем об этом знаменитом писателе, - сказала Рейчел Фосс, которая редактировала книгу. - Это свидетельство многообразия его жизни и богатства архива, который он оставил после себя".

Рукопись романа попала в Британскую библиотеку в 2007 году и теперь публикуется с разрешения правообладателей.

Автор продолжал работать над текстом и даже использовал некоторые отрывки из романа в своих более поздних книгах, но никогда не пытался снова опубликовать его.

"Мое огорчение по поводу пропажи рукописи - ничто по сравнению с тем ужасом, который я испытал бы, если бы она нашлась и появилась в виде книги" - однажды пошутил писатель.

Как говорит представитель правообладателей Джон Лелленберг, писателю очень повезло, что его первый роман не был опубликован при его жизни.

Но все равно он считает, что эта книга позволяет "понять, о чем думал и что чувствовал будущий создатель Шерлока Холмса".