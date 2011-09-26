Медвежонок Бу научит детей экономить электроэнергию

В Житомире впервые в Украине внедрен украинско-нидерландский проект «Молодые и энергорасчетливые», цель которого научить детей расчетливо относиться к использованию энергоресурсов и помочь в формировании сознательной ученической молодежи.

Как передает корреспондент УНИАН, в презентации проекта приняли участие руководители города и области, руководители проекта, Чрезвычайный и Полномочный Посол Нидерландов у Украины Питер Ян ВОЛТЕРС, а также учащиеся житомирских школ.

По словам авторов проекта, его суть заключается в том, что школьники будут смотреть на уроках специальные мультфильмы о том, как экономить электроэнергию, и будут проводить ролевые игры.

«Дети 8-12 лет больше всего интересуются всем новым и имеют силу влияния на родителей и друзей», - отметили авторы во время презентации проекта.

«Посмотрев мультфильмы о медвежонке Бу, которые содержат сюжеты о сбережении электричества, о выключении приборов, в которых нет сейчас необходимости, дети расскажут об этом родителям, и сами будут экономить электроэнергию. Таким путем идут страны Европы – сериал о медвежонке Бу смотрят дети в 20 странах, он переведен на 18 языков мира», - сказал председатель Государственного агентства по энергоэффективности и энергосбережению Украины Николай ПАШКЕВИЧ.

В ближайшее время планируется внедрить проект во всех украинских школах.