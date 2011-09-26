В Виннице прошли дни Мазовии в рамках председательства Польши в Совете ЕС.

Как передает корреспондент УНИАН, участие в празднике приняли официальная делегация из Польши во главе Послом Польши в Украине Генриком ЛИТВИНЫМ, маршалком Мазовецкого воеводства Адамом СТРУЗИКОМ и Генеральным консулом Польши в Виннице Кшиштофом СВИДЕРЕКОМ.

Польские гости вместе с руководством Винницкой области провели общий украинско-польский инвестиционный форум. Во время форума были очерчены уже установленные культурные и экономические отношения между Мазовецким воеводством и Винницкой областью и намечены последующие перспективы развития отношений между польской и украинской сторонами.

Кроме того, по приглашению мэра Винницы Владимира ГРОЙСМАНА в Винницу приехали Посол Австрии Вольф Дитрих ХАЙМ с женой, посол Швейцарии Кристиан ШОНЕНБЕРГЕР и председатель совета Национального банка Украины Петр ПОРОШЕНКО.

В рамках дней Мазовии состоялись выставки, посвященные общим украинско-польским отношениям, а также уроженцу Козятинского района, выдающемуся польскому композитору и государственному деятелю Яну Падеревскому.

Кульминацией дней Мазовии стало выступление на сцене Винницкого академического музыкально-драматичного театра им. Садовского самого крупного в мире народного ансамбля песни и танца "Мазовше".

*** Мазовия (реже Мазовша, Мазовецкая земля; польск. Mazowsze) - историческая область в центре Польши. Главный город - Варшава. Название происходит от западнославянской народности мазовшан (мазуров).