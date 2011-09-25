Конфискованы 400 ноутбуков и три грузовика

В Сумской области по решению суда конфискованы контрабандные ноутбуки общей стоимостью свыше 2 млн. грн.

Как сообщили УНИАН в пресс-группе УСБУ в Сумской области, в феврале с.г. вблизи села Новая Гута Середино-Будского района сотрудники СБУ задержали три автомобиля, груженных ноутбуками, которые четверо граждан Украины пытались вывезти контрабандным путем в Россию.

В отношении организатора и перевозчиков контрабанды было возбуждено уголовное дело. По результатам его рассмотрения Середино-Будским районным судом Сумской области один злоумышленник признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.27, ч.2 ст. 15, ч. 2 ст. 201 Уголовного кодекса Украины (покушение на совершение контрабанды по предварительному сговору группой лиц), а трех его сообщников – в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 201 (покушение на совершение контрабанды по предварительному сговору группой лиц) Уголовного кодекса Украины.

Решением суда организатору противоправной сделки назначено наказание в виде ареста сроком на 6 месяцев, а его сообщникам - лишение свободы сроком на 3 года с испытательным сроком 1 год.

Согласно приговору суда предметы контрабанды – 400 ноутбуков ведущих брендов общей стоимостью свыше 2 млн. грн., а также орудия совершения преступления – грузовые автомобили – конфискованы в доход государства.