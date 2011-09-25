Проходит Всеукраинский фестиваль корейской культуры и искусств
Сообщение из Кривого Рога
В Кривом Роге Днепропетровской области проходит XVI Всеукраинский фестиваль корейской культуры и искусств.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Днепропетровской областной государственной администрации.
В город прибыли около 300 участников фестиваля – художественные и хореографические коллективы, певцы из регионов Украины, стран СНГ и Кореи. В фестивале также принял участие Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Корея в Украине КИМ Ин-Цджуна и президент Ассоциации корейцев Украины КАН Дэн Сика.
На протяжении трех дней криворожцы будут знакомятся с достоянием корейской культуры: музыкой, танцами, живописью. В рамках фестиваля работает выставка фотографий украинского фотографа Виктора СПИВАКА «Из Кореи с любовью».
Сегодня же состоится гала-концерт художественных коллективов.
Также в рамках фестиваля состоялось собрание Координационного совета ассоциации корейцев Украины. Деятельность этой Ассоциации направлена на сохранение национальной культуры, традиций и языка граждан Украины, корейцев по национальности, содействие защите их законных прав и интересов, укрепление дружественных связей корейского и украинского народов.